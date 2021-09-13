Son dakika spor haberi: Trabzonspor Galatasaray maçı sonrası flaş Marcao iddiası

Bu akşam iki hoca da zaman zaman kalitesi düşmüş oyunda takımlarını ayakta tutabilmek adına gerekli hamleleri yaptılar. Top bende, istek tamam, iyi futbolcuyum ama rakipteyken kim kazanacak? Herkes veteran maçı gibi oynuyor, ligin 4. haftası.





Yüksek şiddetli kamp dönemini geçirmişsin. 4. hafta artık, ısınma turlarının tamamlandığı, gücünü kaliteni bir tık yukarı çıkardığın haftadır. Bu akşam maç 65 dakika 5'e 5 oynandı gibi. Nwakaeme kaptırıyor, kendi yarı sahasına gelmiyor, Yusuf Sarı kaptırıyor, kendi sahasına gelmiyor. İlk yarı Emre Kılınç, 2. yarı Babel topu kaptırıyor bu tarafa geçmiyor. İki hocanın aklı, orta sahadaki boşluğu nasıl doldurabilirim ile geçti.

