Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Trabzonspor Galatasaray maçı sonrası flaş Marcao iddiası

Son dakika spor haberi: Trabzonspor Galatasaray maçı sonrası flaş Marcao iddiası

Son dakika Trabzonspor Galatasaray maçı haberleri: Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar 2-0 öne geçtiği karşılaşmada skoru koruyamadı ve mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. Zorlu karşılaşmanın ardından flaş Marcao iddiası geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2021 Pazartesi 09:33 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2021 Pazartesi 09:33
Son dakika spor haberi: Trabzonspor Galatasaray maçı sonrası flaş Marcao iddiası

Tivibu Spor yorumcusu Tümer Metin, Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray'ın 2-2 berabere kaldığı mücadeleyi değerlendirdi.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor Galatasaray maçı sonrası flaş Marcao iddiası

Sarı kırmızılı ekibin 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-2'lik sonuçla ayrılmasını masaya yatıran Tümer Metin, Marcao'nun yokluğuna dikkat çekti.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor Galatasaray maçı sonrası flaş Marcao iddiası

İŞTE TÜMER METİN'İN O SÖZLERİ

Sezonun ilk derbi maçı, iki takımın da ligdeki fiziki durumları ve puan tablosundaki yerleri, camiaların hedefleri doğrultusunda yüksek kaliteli bir maç olacağı kanaatindeydim. Maçın büyük bölümünde kaliteyi yakaladık. Oyunun iki yönünü oynamazsan, oyun seni bambaşka bir yere götürüyor, kenarda hocanın hamlesine kalıyorsun.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor Galatasaray maçı sonrası flaş Marcao iddiası

Bu akşam iki hoca da zaman zaman kalitesi düşmüş oyunda takımlarını ayakta tutabilmek adına gerekli hamleleri yaptılar. Top bende, istek tamam, iyi futbolcuyum ama rakipteyken kim kazanacak? Herkes veteran maçı gibi oynuyor, ligin 4. haftası.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor Galatasaray maçı sonrası flaş Marcao iddiası

Yüksek şiddetli kamp dönemini geçirmişsin. 4. hafta artık, ısınma turlarının tamamlandığı, gücünü kaliteni bir tık yukarı çıkardığın haftadır. Bu akşam maç 65 dakika 5'e 5 oynandı gibi. Nwakaeme kaptırıyor, kendi yarı sahasına gelmiyor, Yusuf Sarı kaptırıyor, kendi sahasına gelmiyor. İlk yarı Emre Kılınç, 2. yarı Babel topu kaptırıyor bu tarafa geçmiyor. İki hocanın aklı, orta sahadaki boşluğu nasıl doldurabilirim ile geçti.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor Galatasaray maçı sonrası flaş Marcao iddiası

Oyunun belli bölümlerinde bireysel kaliteyi gördük. Özellikle maçın ilk 20-25 dakikası, gollerden sonra Galatasaray adına rahat kat edildi orta saha, hiç müdahale gelmedi. Tıpkı Kasımpaşa maçında olduğu gibi 2-0'dan sonra yediği 2 golü, defansif zaafı şöyle anlatmak lazım, Marcao'nun yokluğu çok net hissediliyor defansif tandemde.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor Galatasaray maçı sonrası flaş Marcao iddiası

Oyun kurarken yetenekli ayaklar var ama top rakibe geçtiğinde göstereceği tutum önemli. Herkes biraz rakip topu kaptırırsa kazanma durumuna geçti. Berkan'ın yanına Aytaç'ı alarak, Kasımpaşa maçında 2-0'dan 2-2'ye gelen skor zaafiyetini, orta sahadaki boşluğu doldurma isteğinde olmuş olabilir Fatih hoca.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor Galatasaray maçı sonrası flaş Marcao iddiası

Babel, Morutan ve Emre alınınca mesafenin uzayacağını düşünerek alındı. Babel hayal ettirir, seni rakip kaleye götürür ama pas trafiğinde Aytaç aynı oranda etkili olamadı. Morutan, Emre, Berkan ilk yarı pas trafiğini gayet iyi kurdular, baskı da olmayınca hareketlilik Galatasaray'ın işine gelen, çıkar sağlayabileceği pozisyonlara dönüştü.

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