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Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Lazio maçı hazırlıkları

Son dakika Galatasaray spor haberi: Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio ile karşı karşıya gelecek. Cimbom, 16 Eylül Perşembe günü oynanacak zorlu mücadele öncesi hazırlıklara başladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2021 Pazartesi 15:10
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Lazio maçı hazırlıkları

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 16 Eylül Perşembe günü sahasında İtalya temsilcisi Lazio ile oynayacağı E Grubu ilk hafta maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanda Trabzonspor maçında oynayan futbolcular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise ısınma sonrası pas idmanı ve dar alanda çift kale maç yaptı.

Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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