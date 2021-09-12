Trabzonspor - Galatasaray maçı sonrası Fatih Terim'den derbi yorumu! (GS spor haberi)

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Terim'in açıklamaları:

Soyunma odasına bir türlü 2-0 giremiyoruz. Onları da becereceğiz inşallah. Benim hedefimde ilk yarıdaki Galatasaray var.

2 gol attık ama daha çok pozisyona girdik. Yine son birkaç dakika geriye çekilme, lüzumsuz ve gereksiz pas hataları bizi zora soktu. Devrenin sonuna doğru da klasik golümüzü yedik. 2. yarıyı 0-2 oynamak başka, 1-2 oynamak çok başka.

Emre Kılınç sakatlandığı için değiştirmek zorunda kaldık. Yedlin çok yalnız kaldı. Onun için orta sahayı güçlendirmek adına Aytaç'ı oyuna aldım sağ tarafa. Morutan topla iyi ama defansif anlamda biraz daha güçlenmek istedim.

Değişiklikler bundan. Başka bir şey düşünmedim. Buna rağmen ikinci yarı topun bizde olduğu zaman iyi işler yaptık. Bazı arkadaşları görmek zorundayız. Trabzonspor çok iyi kadro, yetenekli oyuncuları var. Kolay değil.

İleride oyunu rakibe oynatmayan, kendisi bütün alanları kapatan, dar bir alanda takımın boyunu kısaltan, topla iyi oynayan, sahanın her yerinde baskı kuran Galatasaray yaparsak mutlu olurum. Hayatları boyunca birbirlerini görmemiş oyuncuların aynı hedefe yönelmeleri için beraberce çok çalışmaları gerekiyor. Ayrı diller, ayrı ırklar... Zaman içinde bunlar geçecektir.

Bazı arkadaşlarımız daha çabuk forma girmeliler yoksa forma kolay olmayacak gibi görünüyor.