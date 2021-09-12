Trabzonspor - Galatasaray maçı öncesi Fatih Terim'den sakatlık açıklaması! (GS spor haberi)

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu derbi öncesi sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Terim'in açıklamaları:

Muslera ve Yedlin, bize son katılanlar. O arada Boey'i kaybettik. Barış aynı anda, Arda daha önce, bize sürpriz olan da Feghouli oldu.

Bu tarz durumlara alışmak zorundayız. Her kıtanın farklı turnuvaları var. Futbolcularımızın, bizlerin, hepimizin dikkatli olması gerekiyor.

Oyuncuların bu kadar uzun yol gitmelerine rağmen fedakarlık yapmayı istemeleri de sevindirici taraf.

Profesyonel oyuncuların daha da profesyonel olması gerekiyor. Biz ekip olarak atletik, mental hocalarımız gereğini yapıyoruz ama oluyor, olmasa iyiydi.