Trabzonspor Galatasaray maçı CANLI: Trabzonspor - Galatasaray maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Muhtemel 11'ler... | TS GS haberleri

TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

Süper Lig'in 4. haftasında dev maç futbolseverleri bekliyor. Trabzonspor ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Medical Park Stadyumu'nda oynanacak maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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📺 TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Galatasaray maçı 12 Eylül Pazar günü saat 20.00'de beIN Sports'ta canlı yayınlanacak.

👉 TRABZONSPOR - GALATASARAY MUHTEMEL 11'LERİ

TRABZONSPOR: UĞURCAN, BRUNO PERES, EDGAR IE, VITOR HUGO, DENSWIL, BERAT ÖZDEMİR,HAMSIK, BAKASETAS, ABDÜLKADİR ÖMÜR, NWAKAEME, CORNELIUS

GALATASARAY: MUSLERA, YEDLIN, LUYINDAMA, NELSSON, VAN AANHOLT, TAYLAN, BERKAN, CICALDAU, MORUTAN, KEREM, DIAGNE

GALATASARAY ÜSTÜN!

Trabzonspor ile Galatasaray 133 kez karşılaştı. Trabzonspor bu maçların 44'ünden galip, Galatasaray ise 59'undan ise galip ayrıldı. Trabzonspor ile Galatasaray, 30 karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı.

TRABZONSPOR EVİNDE ÜSTÜN

Trabzon'daki karşılaşmalarda bordo-mavililer, Galatasaray'a üstünlük kurmuş durumda. Fırtına, 20 defa kazandı, Galatasaray 17 galibiyet aldı. İki takım da Trabzon'daki maçlarda 59'ar gol kaydetti.

ÜST ÜSTE 2 İÇ SAHA YENİLGİSİ ALMIYOR

Geçen sezon Galatasaray'ı konuk ettiği lig maçını 2-0 kaybeden Trabzonspor, 2011/2012'den bu yana sarı kırmızılılardan üst üste 2 iç saha yenilgisi almadı.

👉 TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Medical Park Stadyumu'nun yüzde 50 kapasitesi oranında bilet satışı olacak olan maçta, çift aşı ve HES kodu sorgulama zorunluluğu bulunuyor.

Bordo mavili ekip yaptığı açıklamada, bilet fiyatlarının 100 TL ile 900 TL arasında değiştiğini bildirdi.

⚽ MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU!

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 12 Eylül Pazar günü oynanacak haftanın öne çıkan Trabzonspor-Galatasaray maçında Ali Palabıyık düdük çalacak. Trabzonspor - Galatasaray maçının VAR hakemi Cüneyt Çakır oldu. AVAR'da Bahattin Duran ve Mert Güzenge yer alacak.

BARIŞ ALPER YILMAZ SAKATLANDI!

Galatasaray'ın formda isimlerinden Barış Alper Yılmaz, Ümit Milli Takım'ın İskoçya ile oynadığı maçta sakatlandı. Genç futbolcu elinden sakatlanarak oyuncan çıkmıştı. Tedevisi sürüyor.

👉Trabzonspor Galatasaray maçı canlı takip için tıklayın - CANLI SKOR

ASSUNCAO KULÜBEYE

Transferin son gününde kiralanan Gustavo Assunçao, bugünkü karşılaşmada yedek soyunacak. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Trabzon kafilesine dahil ettiği 21 yaşındaki orta sahanın zorlu karşılaşmanın gidişatına göre şans bulması bekleniyor.

GALATASARAY KALEYİ KAPATAMADI

Galatasaray bu sezon oynadığı 9 resmi maçın 8'inde gol yedi. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi elemelerindeki 6 maçta 10 gol atan sarı kırmızılıların ağları ise 12 kez havalandı. Galatasaray ligde de oynadığı 3 maçta yalnızca Giresunspor'a kalesini kapatırken, Hatay'ın 1, Kasımpaşa'nın da 2 golüne engel olamadı.

🚑 GALATASARAY'DA 5 EKSİK

Sarı-kırmızılı ekipte 5 futbolcu Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek. Galatasaray, sakatlığı bulunan kaptan Arda Turan'ın yanı sıra milli maç arasında sakatlık geçiren Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey ve Sofiane Feghouli'den yararlanamayacak. Cezası süren Marcao da Trabzonspor'a karşı süre alamayacak.

⛔ LİGDE 12 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de 12 maçtır yenilmiyor. Ligde son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasında Hatayspor karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sezon sonuna kadar 7 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Bu sezon da 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik yaşayan Galatasaray'ın 2 sezona yayılan 12 müsabakalık yenilmezlik serisi bulunuyor.

TRABZON'DAKİ LİG MAÇLARI

Taraflar arasında Trabzon'da yapılan lig karşılaşmalarında ev sahibi Trabzonspor, galibiyet sayısında rakibinin 3 farkla önünde yer alıyor.

Trabzonspor, evindeki 48 maçta Galatasaray'ı 20 kez yendi. Sarı-kırmızılılar ise bordo-mavilileri deplasmanda 17 kez mağlup etmeyi başardı. Trabzon'daki 11 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor'un, 43'ü Hüseyin Avni Aker, 5'i Medical Park Stadı'nda oynanan maçlardaki 59 golüne, Galatasaray da 59 golle karşılık verdi.

FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Galatasaray, Trabzonspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 26 Mayıs 2001'de İstanbul'daki lig maçında 4-0'lık sonuçla aldı.

Trabzonspor ise geçen sezonun ilk yarısında 1 Eylül 2018'de Trabzon'daki lig karşılaşmasında aynı skorla rakibini yendi.

Bu arada, 15 Kasım 1998'de İstanbul'da Trabzonspor'un 5-3 kazandığı lig maçı, iki takım filelerinin toplam 8 kez havalanmasından dolayı taraflar arasındaki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

ABDULLAH AVCI İLE FATİH TERİM BİR ARAYA GELMİYORLAR

Abdullah Avcı ile Fatih Terim 2018/2019 sezonunda oynanan Galatasaray Başakşehir maçında tartışma yaşamışlardı. Türk futbolunun iki deneyilmi çalıştırıcısı bu maçtan beri tokalaşmıyorlar. İki hoca geçen sezon Trabzon ve İstanbul'da oynanan mücadelelerde bir araya gelmemişlerdi.

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