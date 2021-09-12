Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu rüzgarı! 3 talip birden... (GS spor haberi)

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu rüzgarı! 3 talip birden... (GS spor haberi)

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da gösterdiği performansla göz dolduran genç yıldız Kerem Aktürkoğlu, devlerin radarına girdi. Scout ekiplerinin takip ettiği futbolcu, milli takım performansıyla da geçer not aldı. Alman kulüplerinin devre arasında Galatasaray’ın kapısını çalması bekleniyor. İşte o takımlar ve tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2021 Pazar 06:50
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu rüzgarı! 3 talip birden... (GS spor haberi)

Galatasaray'da ve milli takımda oynadığı etkili futbolla dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu'nun, üç Bundesliga kulübünün gündeminde olduğu öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu rüzgarı! 3 talip birden... (GS spor haberi)

Geçtiğimiz sezon 24 Erzincanspor'dan bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer olan 22 yaşındaki futbolcu, şu ana kadar gösterdiği performansla milli takıma kadar yükselmeyi başardı. A Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası kadrosunda da kendisine yer bulmayı başardı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu rüzgarı! 3 talip birden... (GS spor haberi)

15 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılı ekiple, Süper Lig ve Avrupa Ligi kulvarlarında şu ana kadar başarılı performans gösteren Kerem'i Bundesliga ekipleri, milli maçlarda da izletti. Scout ekiplerinin, Galatasaraylı futbolcu için olumlu rapor sundukları öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu rüzgarı! 3 talip birden... (GS spor haberi)

Alman kulüplerinin genç oyuncu için devre arasında Galatasaray'a teklif yapması bekleniyor. Öte yandan Galatasaray'ın 15 milyon Euro'dan aşağıya oyuncuyu satmayı düşünmüyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu rüzgarı! 3 talip birden... (GS spor haberi)

KRİZ BİTTİ

Kasımpaşa maçında Marcao'yla sorun yaşayan ancak Terim'in araya girmesiyle Brezilyalı futbolcuyla barışan Kerem, Trabzonspor maçıyla yeni bir başlangıç yapmak istiyor.

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