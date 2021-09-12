Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu rüzgarı! 3 talip birden... (GS spor haberi)

Galatasaray'da ve milli takımda oynadığı etkili futbolla dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu'nun, üç Bundesliga kulübünün gündeminde olduğu öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon 24 Erzincanspor'dan bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer olan 22 yaşındaki futbolcu, şu ana kadar gösterdiği performansla milli takıma kadar yükselmeyi başardı. A Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası kadrosunda da kendisine yer bulmayı başardı.