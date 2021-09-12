Haberler Galatasaray İdmansız maça!

İdmansız maça!

Tam 5 oyuncusundan yoksun Trabzonspor karşısına çıkacak olan Galatasaray'da kaleci Muslera da ayağının tozuyla bu maçta forma giyecek. Uruguay'ın önceki gün Ekvador'u 1-0 yendiği maçta kaleyi koruyan tecrübeli file bekçisi, idman yapmadan bugün karşılaşmada kaleyi koruyacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2021 Pazar 06:50
İdmansız maça!
Tam 5 oyuncusundan yoksun Trabzonspor karşısına çıkacak olan Galatasaray'da kaleci Muslera da ayağının tozuyla bu maçta forma giyecek. Uruguay'ın önceki gün Ekvador'u 1-0 yendiği maçta kaleyi koruyan tecrübeli file bekçisi, idman yapmadan bugün karşılaşmada kaleyi koruyacak.
SON DAKİKA