İdmansız maça!

Tam 5 oyuncusundan yoksun Trabzonspor karşısına çıkacak olan Galatasaray'da kaleci Muslera da ayağının tozuyla bu maçta forma giyecek. Uruguay'ın önceki gün Ekvador'u 1-0 yendiği maçta kaleyi koruyan tecrübeli file bekçisi, idman yapmadan bugün karşılaşmada kaleyi koruyacak.
Tam5 oyuncusundan yoksun Trabzonspor karşısına çıkacak olan Galatasaray'da kaleci Muslera da ayağının tozuyla bu maçta forma giyecek. Uruguay'ın önceki gün Ekvador'u 1-0 yendiği maçta kaleyi koruyan tecrübeli file bekçisi, idman yapmadan bugün karşılaşmada kaleyi koruyacak.