CANLI - Trabzonspor Galatasaray maçı! Trabzon Galatasaray maçı hangi kanalda, TS GS maçı saat kaçta CANLI yayınlanacak? (TS GS maçı canlı izle)

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Trabzonspor Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?

Trabzonspor 2021/2022 sezonunun ilk derbisinde Galatasaray'la karşı karşıya geliyor. Trabzonspor'da Djaniny ve Gervinho dışında eksik bulunmuyor, Galatasaray ise debide 5 futbolcusundan yararlanamayacak. Süper Lig'in 4. haftasında Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadı'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak ve beIN SPORTS 1'den CANLI yayınlanacak. Trabzonspor'da Dorukhan, Peres, Cornelius ve Trondsen takıma katıldı. Cornelius ve Peres'in bugün ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Galatasaray'da ise Arda Turan'ın yanı sıra Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey ve Feghouli'nin sakatlığı bulunuyor, Marcao ise cezalı. Muslera ise ilk 11'de olacak.

Trabzonspor Galatasaray maçı ilk 11'leri

Trabzonspor'un Galatasaray maçı muhtemel 11'i şöyle: Uğurcan, Peres, Edgar, Hugo, Denswil, Berat, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius.

Galatasaray'ın Trabzonspor maçı muhtemel 11'i şöyle: Muslera, Yedlin, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Emre Kılınç, Morutan, Kerem, Halil.





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Trabzonspor evinde üstün

Trabzon'daki karşılaşmalarda bordo-mavililer, Galatasaray'a üstünlük kurmuş durumda. Fırtına, 20 defa kazandı, Galatasaray 17 galibiyet aldı. İki takım da Trabzon'daki maçlarda 59'ar gol kaydetti.

Üst üste 2 iç saha yenilgisi almıyor

Geçen sezon Galatasaray'ı konuk ettiği lig maçını 2-0 kaybeden Trabzonspor, 2011/2012'den bu yana sarı kırmızılılardan üst üste 2 iç saha yenilgisi almadı.

Assuncao kulübeye

Transferin son gününde kiralanan Gustavo Assunçao, bugünkü karşılaşmada yedek soyunacak. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Trabzon kafilesine dahil ettiği 21 yaşındaki orta sahanın zorlu karşılaşmanın gidişatına göre şans bulması bekleniyor.

Galatasaray kaleyi kapatamadı

Galatasaray bu sezon oynadığı 9 resmi maçın 8'inde gol yedi. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi elemelerindeki 6 maçta 10 gol atan sarı kırmızılıların ağları ise 12 kez havalandı. Galatasaray ligde de oynadığı 3 maçta yalnızca Giresunspor'a kalesini kapatırken, Hatay'ın 1, Kasımpaşa'nın da 2 golüne engel olamadı.



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Abdullah Avcı: 2 Fatih Terim: 3

Dev maçta iki takımın hocaları 9. defa birbirlerine rakip olacaklar. 8 karşılaşmada Abdullah Avcı'nın 2, Fatih Terim'in 3 galibiyeti bulunuyor. 3 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Abdullah Avcı ile Fatih Terim bir araya gelmiyorlar

Abdullah Avcı ile Fatih Terim 2018/2019 sezonunda oynanan Galatasaray Başakşehir maçında tartışma yaşamışlardı. Türk futbolunun iki deneyilmi çalıştırıcısı bu maçtan beri tokalaşmıyorlar. İki hoca geçen sezon Trabzon ve İstanbul'da oynanan mücadelelerde bir araya gelmemişlerdi.



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