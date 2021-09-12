Arda Turan: Cesaretliyim

YouTube'ta soruları yanıtlayan Arda Turan, Hayatımda kötü özelliklerimden çok birçok iyi özelliğim var" diye konuştu. "Doğrucuyum, cesaretliyim, liderlik özelliğim var ve adaletliyim" ifadesini kullanan yıldız futbolcu, "Ancak doğru duygularımı hep yanlış yerlerde kullanıyorum. Sesli söylenmeyecek yerde doğruyu söylüyorum, fazla cesaretli olunmaması gereken yerde cesaretli oluyorum. Adaleti sağlayamayacağım yerde adaleti sağlamaya çalışıyorum" dedi.
Arda, Fatih Terim'le ilgili, "Futbola olan sevgisi, geliştirme eksiği ve içindeki merhamet beni çok etkiledi. Hocamla sorunum da oldu ve baba oğul gibi hallettik hep" diye konuştu.
Sakatlığı bulunan Arda, dün Florya'ya geldi ve Terim'e Trabzon maçı için başarılar diledi.