Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Derbi maçı nasıl canlı takip edilir? | TS - GS maçı

TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

Süper Lig'in 4. haftasında dev maç futbolseverleri bekliyor. Trabzonspor ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Medical Park Stadyumu'nda oynanacak maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Galatasaray maçı 12 Eylül Pazar günü saat 20.00'de beIN Sports'ta canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Bruno Peres, Edgar IE, Vitor Hugo, İsmail, Hamsik, Berat, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny

Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Berkan, Taylan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Diagne

GALATASARAY ÜSTÜN!

Trabzonspor ile Galatasarayı 133 kez karşılaştı. Trabzonspor bu maçların 44'ünden galip, Galatasaray ise 59'undan ise galip ayrıldı. Trabzonspor ile Galatasaray, 30 karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı.

TRABZONSPOR'DA EKSİKLER CAN SIKIYOR!

Galatsaray maçı öncesinde yapılan çalışmada tedavileri devam eden Dorukhan Toköz, Bruno Peres, Anders Trondsen ve Gervinho, takımdan ayrı çalıştı.

TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Medical Park Stadyumu'nun yüzde 50 kapasitesi oranında bilet satışı olacak olan maçta, çift aşı ve HES kodu sorgulama zorunluluğu bulunuyor.

Bordo mavili ekip yaptığı açıklamada, bilet fiyatlarının 100 TL ile 900 TL arasında değiştiğini bildirdi.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU!

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 12 Eylül Pazar günü oynanacak haftanın öne çıkan Trabzonspor-Galatasaray maçında Ali Palabıyık düdük çalacak.

BARIŞ ALPER YILMAZ SAKATLANDI!

Galatasaray'ın formda isimlerinden Barış Alper Yılmaz, Ümit Milli Takım'ın İskoçya ile oynadığı maçta sakatlandı. Genç futbolcu elinden sakatlanarak oyuncan çıkmıştı. Tedevisi sürüyor.