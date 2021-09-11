Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Trabzonspor-Galatasaray maçı öncesi Arda Turan'dan takıma moral ziyareti!

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor-Galatasaray maçı öncesi Arda Turan'dan takıma moral ziyareti!

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak Galatasaray, yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Arda Turan, takıma moral ziyaretinde bulundu. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2021 Cumartesi 17:53
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor-Galatasaray maçı öncesi Arda Turan'dan takıma moral ziyareti!

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Sarı-kırmızılılar daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma yapıldı. Sacha Boey, Barış Alper Yılmaz ve Sofiane Feghouli'nin yer almadığı antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Sol ayak bileğindeki iç yan bağ hasarı nedeniyle tedavisi süren Arda Turan ise Trabzon seyahati öncesi takımı ziyaret etti.

Sarı kırmızılılar, Trabzonspor maçı için bugün saat 18.00'de özel bir uçakla Trabzon'a hareket ederek maç öncesi kampa girecek.

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