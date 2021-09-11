Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Rayo Vallecano başkanından Radamel Falcao'ya övgü

Son dakika spor haberi: Rayo Vallecano başkanından Radamel Falcao'ya övgü

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan ayrılan Radamel Falcao, İspanya La liga ekiplerinden Rayo Vallecano'ya transfer olmuştu. Tecrübeli futbolcu yeni kulübüyle ilk pozunu da verdi. Rayo Valleano Başkanı Raul Martin Presa da Falcao ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte sözler... (fotomac.com.tr)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2021 Cumartesi 06:59
Son dakika spor haberi: Rayo Vallecano başkanından Radamel Falcao'ya övgü

Galatasaray'dan ayrılan ve İspanya La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano'ya transfer olan Radamel Falcao, yeni takımının atkısıyla poz verdi.

Son dakika spor haberi: Rayo Vallecano başkanından Radamel Falcao'ya övgü

Rayo Vallecano resmi hesabı bu anın görselini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Galatasaray, Radamel Falcao'nun sözleşmesini feshederek tecrübeli futbolcuyla yollarını ayırmıştı.

Son dakika spor haberi: Rayo Vallecano başkanından Radamel Falcao'ya övgü

BAŞKANDAN BÜYÜK ÖVGÜ

Rayo Vallecano'nun başkanı Raul Martin Presa, Kolombiyalı futbolcu ile ilgili yaptığı açıklamada övgü dolu ifadeler kullandı.

Son dakika spor haberi: Rayo Vallecano başkanından Radamel Falcao'ya övgü

Presa, "Bana göre Falcao futbol tarihinin en iyi üç golcüsünden biri. Onu Rayo Vallecano ve La Liga'da görmek bir ayrıcalık. Falcao'nun iyi bir performans sergileyeceğini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

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