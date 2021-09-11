Son dakika spor haberi: Rayo Vallecano başkanından Radamel Falcao'ya övgü

Galatasaray'dan ayrılan ve İspanya La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano'ya transfer olan Radamel Falcao, yeni takımının atkısıyla poz verdi.
Galatasaray'dan ayrılan ve İspanya La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano'ya transfer olan Radamel Falcao, yeni takımının atkısıyla poz verdi.
Rayo Vallecano resmi hesabı bu anın görselini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Galatasaray, Radamel Falcao'nun sözleşmesini feshederek tecrübeli futbolcuyla yollarını ayırmıştı.
BAŞKANDAN BÜYÜK ÖVGÜ
Rayo Vallecano'nun başkanı Raul Martin Presa, Kolombiyalı futbolcu ile ilgili yaptığı açıklamada övgü dolu ifadeler kullandı.
Presa, "Bana göre Falcao futbol tarihinin en iyi üç golcüsünden biri. Onu Rayo Vallecano ve La Liga'da görmek bir ayrıcalık. Falcao'nun iyi bir performans sergileyeceğini umuyoruz" ifadelerini kullandı.