Haberler Galatasaray Kerem Aktürkoğlu paylaşılamıyor! Almanya'dan transfer için 3 talip çıktı

Kerem Aktürkoğlu paylaşılamıyor! Almanya'dan transfer için 3 talip çıktı

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılıların genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu 3 Bundesliga takımının hedefine girdi. Öte yandan Kerem Aktürkoğlu için Alman ekiplerinin milli maçlara özel scout gönderdiği öğrenildi. Bununla beraber Kerem Aktürkoğlu'nu transfer etmek için o ekiplerin devre arasında teklif yapacağı kaydedildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2021 Cumartesi 13:04
Kerem Aktürkoğlu paylaşılamıyor! Almanya'dan transfer için 3 talip çıktı

Galatasaray'ın parlayan yıldız ismi Kerem Aktürkoğlu, Bundesliga ekiplerinin radarına girdi. Sarı-kırmızılılarda ve milli takımda oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu, 3 Bundesliga kulübünün gündeminde olduğu öğrenildi.

Kerem Aktürkoğlu paylaşılamıyor! Almanya'dan transfer için 3 talip çıktı

Geçtiğimiz sezon 24 Erzincanspor'dan Galatasaray'a transfer olan 22 yaşındaki oyuncu, gösterdiği performansla milli takıma kadar yükselmeyi başardı. A Milli Takımı'nın EURO 2020 kadrosunda da yer alan genç oyuncuyu Alman ekipleri takibine aldı.

Kerem Aktürkoğlu paylaşılamıyor! Almanya'dan transfer için 3 talip çıktı

Sarı kırmızılı ekipte Süper Lig ve Avrupa Ligi kulvarlarında şu ana kadar başarılı performans gösteren Kerem'i Bundesliga ekipleri, milli maçlarda da izletti. Alman kulüplerinin genç oyuncu için devre arasında Galatasaray'a teklif yapması bekleniyor.

Kerem Aktürkoğlu paylaşılamıyor! Almanya'dan transfer için 3 talip çıktı

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 27 maça çıkan oyuncu, 6 gol 3 asistlik performans gösterirken, bu sezon ise 9 maçta 3 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

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