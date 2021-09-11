Duygun başkanı kaybettik

Galatasaray'ın 2014-2015 yıllarında başkanlık görevini üstlenen, Türkiye'nin önde gelen ceza hukuku profesörlerinden Duygun Yarsuvat, vefat etti. Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören Yarsuvat, 84 yaşında hayata gözlerini yumdu. Orta öğrenimini Galatasaray Lisesi'nde tamamlayan Yarsuvat, 77 yaşında sarı-kırmızılıların başkanlığa seçilen en yaşlı ismi olmuştu. Yarsuvat döneminde kulüp mali konulara ağırlık vermesinin yanında sezon sonu şampiyonluğa ulaşarak 4. yıldızı takma başarısı göstermişti.
TÜM CAMİANIN BAŞI SAĞ OLSUN
Duygun başkanın vefatı sonrası Galatasaray Başkanı Burak Elmas, GS TV'ye açıklamalarda bulundu. Başkan Elmas, "Camiamız için acı bir gün. Galatasaray'ın çok değerli bir üyesi, abisi, hocasıydı. Sevgili Duygun abimiz, Galatasaray'ın birçok noktasında hizmette bulunmuştu. Zor zamanlarda göreve talip olmuştu. Tüm camianın başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.