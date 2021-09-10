Zorlu periyot

Milli maç arasının sona ermesiyle birlikte Galatasaray'ı zorlu bir fikstür bekliyor. Sarı-kırmızılı takım, 22 günde 4'ü deplasmanda olmak üzere tam 7 maça çıkacak. 3 günde 1 maç yapacak olan Galatasaray'ı bu dönemde zorlu karşılaşmalar bekliyor.
Milli maç arasının sona ermesiyle birlikte Galatasaray'ı zorlu bir fikstür bekliyor. Sarı-kırmızılı takım, 22 günde 4'ü deplasmanda olmak üzere tam 7 maça çıkacak. 3 günde 1 maç yapacak olan Galatasaray'ı bu dönemde zorlu karşılaşmalar bekliyor. Sarı-kırmızılılar,12 Eylül'de Trabzon ile deplasmanda karşılaşacak. 16 Eylül'de Lazio maçıyla Avrupa Ligi'ne giriş yapacak. 19'unda Alanya, 22'sinde Kayserispor, 26'sında ise Göztepe ile karşılaşacak. 30 Eylül'de Marsilya, 3 Ekim'de Rize'ye gidecek.