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Zamalek'in Mostafa Mohamed ve trnasfer planı belli oldu! Galatasaray'dan sonra...

Son dakika haberi... Galatasaray ile yolların ayrılması son anda iptal olan Mostafa Mohamed ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Mısır basınında yer alan habere göre Zamalek yönetimine yakın bir kaynak, Mostafa Mohamed ile ilgili Zamalek kulübünün aldığı kararı açıkladı. Peki, Galatasaray ile kiralık sözleşmesinin bitmesiyle beraber Zamalek'e dönecek Mostafa Mohamed'in geleceği nasıl olacak? İşte detaylar... (Fotoma.com.tr | DIŞ HABERLER)  GS haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2021 Cuma 15:51
Zamalek'in Mostafa Mohamed ve trnasfer planı belli oldu! Galatasaray'dan sonra...

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde büyük umutlarla kiraladığı ancak istediği verimi alamadığı Mostafa Mohamed ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Bonservisi Zamalek'te bulunan Mohmaed ilgili Mısır ekibinin yönetimine yakın bir isim konuştu. Aktarılan bilgilerde, Al Ahly kulübünün Mohamed için yaptığı transfer teklifinin reddettiği kaydedildi.

Öte yandan Zamalek ile sözleşmesi 2 sene sonra bitecek Mohamed'in, Galatasaray'a transfer olmadan önce yeni sözleşmeyi reddetmesinin, Mısır ekibindeki geleceğini etkilemeyeceği öğrenildi.

Bununla beraber Galatasaray'ın zorunlu satın alma opsiyonunu kullanmaması halinde, Mohamed'in Zamalek'e döneceği aktarıldı.

MISIR KULÜBÜNE SATILMAYACAK
Öte yandan aynı kaynak, Zamalek'in Mohamed'i bir başka Mısır takımına satmayacağını söyledi. Golcü futbolcunun Türkiye'den ayrılması halinde sadece sadece Avrupa'ya satılacağı dile getirildi.

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