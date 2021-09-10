Son dakika spor haberleri: Yeni sezon yeni Aslan! İşte Galatasaray'ın transfer raporu

Yeni sezon hazırlıklarına 14 Haziran'da başlayan Galatasaray bu yaz transfer döneminde hareketli günler geçirdi. Sarı-kırmızılılarda Başkan Burak Elmas seçimden sonra öncelikli olarak Teknik Direktör Fatih Terim ile yeniden anlaştı. Bundan sonra Aslan'da transfer sürecindeki hareketlilik artarak devam etti. Galatasaray, yaz transfer döneminde kadrosuna 11 futbolcu kattı. Sarı-kırmızılılarda bu 11 futbolcunun 6'sı yabancı, 5'i de yerli oldu. Cimbom transferde ilk olarak kadrosuna Aytaç Kara ile Alpaslan Öztürk'ü dahil etti. Transferin son gününde ise Gustavo Assunçao takıma katıldı.

KİRALIK DÖNEMİ KAPANDI

Galatasaray transfer döneminde daha çok geleceğe yönelik transferler yaptı. Özellikle orta sahada büyük bir revizyon yapan sarı- kırmızılılar genç futbolcuları kadrosuna katarak ileriki dönemde de ekonomik olarak beklentilerine yönelik çalışmalarını gerçekleştirdi. 11 yeni oyuncunun yaş ortalaması 23.72... Ayrıca Galatasaray bu kez kiralık futbolcuları tercih etmedi. Sarı-kırmızılılar kadrosuna kattığı 11 futbolcunun 6'sını bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna dahil etti. Boş durumda olan 3 futbolcu ile anlaşan Aslan, 2 futbolcuyu da kiralık olarak aldı.