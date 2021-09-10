Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo Assunçao'ya övgü dolu sözler!

Galatasaray, transferin son gününde Brezilyalı genç yıldız Gustavo Assunçao'yu renklerine kattı. Portekiz'in en önemli yayın organlarından Record gazetesinde Famalicao takımını takip eden Pedro Morais, Brezilyalı yıldızın nasıl bir futbolcu olduğunu Takvim'e anlattı.

"TOPLA İLİŞKİSİ ÇOK ÜST SEVİYEDE" Morais, "O gerçekten harika bir orta saha. Topla ne yapacağına çok çabuk karar verir. Tekniği ve topla ilişkisi çok iyi. Üzerinde bir baskı varken, topu merkeze veya kanatlara çok hızlı ve başarılı bir şekilde gönderir" dedi.