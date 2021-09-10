Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan sakatlık açıklaması! Sofiane Feghouli... (GS spor haberi)

Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra sınırlı alanda gruplar halinde pas çalışması gerçekleştirildi.

Antrenmanın ana bölümünde hücum varyasyonları ve sonuçlandırma üzerinde durulan bir çalışma yapıldı. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Arda Turan, Barış Alper Yılmaz ve Sacha Boey'in tedavisine devam edildi.

FEGHOULI SAKATLANDI

Cezayir Milli Takımı'nın Burkina Faso ile oynadığı maçı tamamlayamayan ve bugün yapılan tetkiklerinin ardından kasık adalesinde birinci zorlanma ve fasyada kanama tespit edilen Sofiane Feghouli'nin tedavisine başlandı.

DeAndre Yedlin ve Christian Luyindama milli takımlarından dönerek antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı.

MUSLERA ANTRENMANDA YER ALMADI

Bu sabaha karşı Uruguay Milli Takımı ile maça çıkan Fernando Muslera antrenmanda yer almadı.