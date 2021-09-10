Palabıyık atandı

Galatasaray'ın pazar günü Trabzonspor deplasmanındaki maçını Ali Palabıyık yönetecek. Tecrübeli hakem sarı-kırmızılıların daha önce 28 maçını yönetti. Cimbom 13 galibiyet aldı. Palabıyık yönetiminde Aslan, 6 kez sahadan yenilgiyle ayrılırken 9 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
Galatasaray'ın pazar günü Trabzonspor deplasmanındaki maçını Ali Palabıyık yönetecek. Tecrübeli hakem sarı-kırmızılıların daha önce 28 maçını yönetti. Cimbom 13 galibiyet aldı. Palabıyık yönetiminde Aslan, 6 kez sahadan yenilgiyle ayrılırken 9 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.