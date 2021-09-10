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Galatasaray'a Lazio maçı öncesi stat müjdesi! "Yüzde 99..."

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırımzılıların UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio ile oynayacağı karşılaşma öncesi müjde geldi. Galatasaray Genel Sekreteri Köksal Ünlü, yaptığı açıklamada, "Lazio maçını %99 stadımızda oynayacağız. Sahanın durumu da iyi." dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2021 Cuma 12:41
Galatasaray'a Lazio maçı öncesi stat müjdesi! "Yüzde 99..."

Galatasaray Genel Sekreteri Köksal Ünlü, Türk Telekom Stadı'nın zemini hakkında açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı takımın Lazio maçını kendi sahasında oynayacağını duyuran Köksal Ünlü "Stat daha önce UEFA kriterlerini geçti. Ancak risk almadık. Lazio maçına kadar bu yüzden oynamak istemedik. Lazio maçını %99 stadımızda oynayacağız. Sahanın durumu da iyi." dedi.

Stat isim sponsorluğu hakkında da konuşan sarı-kırmızılı yönetici "Stat isim sponsorluğuyla ilgili görüşmeler sürüyor. İstenen seviyelerde bir rakama gelmediği sürece anlaşma yapmayacağız. Ancak iki firmayla görüşmeler sürüyor, sona yaklaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

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