Transferde son gün gerçeği ortaya çıktı! Beşiktaş ve Galatasaray'dan Gedson için...

Süper Lig'de transfer sezonunun son günü bir hayli hareketli geçerken, Beşiktaş ve Galatasaray ile ilgili Portekiz basınında flaş bir gelişme yer aldı.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık forma giyen Gedson Fernandes, oynadığı futbolla alkış toplarken, Süper Lig devlerinin de iştahını kabartmış ve transfer listelerine girmeyi başarmıştı.