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Transferde son gün gerçeği ortaya çıktı! Beşiktaş ve Galatasaray'dan Gedson için...

Son dakika transfer haberi... Beşiktaş ve Galatasaray'ın uzun süredir Gedson Fernandes transferi için girişimlerde bulunduğu bilinirken, Portekiz basınından konu ile ilgili flaş bir gelişme okuyuculara aktarıldı. O Jogo'da yer alan habere göre Beşiktaş ve Galatasaray, Gedson Fernandes'i transfer edebilmek için Benfica'ya dev rakam sundu ancak Portekiz temsilcisi bu teklifi reddetti. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2021 Perşembe 10:04 Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2021 Perşembe 10:06
Transferde son gün gerçeği ortaya çıktı! Beşiktaş ve Galatasaray'dan Gedson için...

Süper Lig'de transfer sezonunun son günü bir hayli hareketli geçerken, Beşiktaş ve Galatasaray ile ilgili Portekiz basınında flaş bir gelişme yer aldı.

Transferde son gün gerçeği ortaya çıktı! Beşiktaş ve Galatasaray'dan Gedson için...

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık forma giyen Gedson Fernandes, oynadığı futbolla alkış toplarken, Süper Lig devlerinin de iştahını kabartmış ve transfer listelerine girmeyi başarmıştı.

Transferde son gün gerçeği ortaya çıktı! Beşiktaş ve Galatasaray'dan Gedson için...

BEŞİKTAŞ VE G.SARAY ARASINDA DEV REKABET
Benfica Teknik Direktörü Jorge Jesus'un kadrosunda düşünmediği iddia edilen Gedson Fernandes için, transfer sezonunun son gününde Beşiktaş ve Galatasaray'ın teklif yaptığı ortaya çıktı.

Transferde son gün gerçeği ortaya çıktı! Beşiktaş ve Galatasaray'dan Gedson için...

PORTEKİZ BASINI YAZDI
O Jogo'da yer alan habere göre, Beşiktaş ve Galatasaray, Gedson Fernandes'i kadrosuna dahil edebilmek için Benfica'ya 10 milyon euroluk bonservis önerisinde bulundu.

Transferde son gün gerçeği ortaya çıktı! Beşiktaş ve Galatasaray'dan Gedson için...

TEKLİFLER REDDEDİLDİ
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Benfica, oyuncusunu kadroda değerlendirme kararı aldı ve gelen 10'ar milyon euroluk teklifleri reddetti.

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