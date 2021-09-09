Transferde son gün gerçeği ortaya çıktı! Beşiktaş ve Galatasaray'dan Gedson için...

Süper Lig'de transfer sezonunun son günü bir hayli hareketli geçerken, Beşiktaş ve Galatasaray ile ilgili Portekiz basınında flaş bir gelişme yer aldı.
Süper Lig'de transfer sezonunun son günü bir hayli hareketli geçerken, Beşiktaş ve Galatasaray ile ilgili Portekiz basınında flaş bir gelişme yer aldı.
Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık forma giyen Gedson Fernandes, oynadığı futbolla alkış toplarken, Süper Lig devlerinin de iştahını kabartmış ve transfer listelerine girmeyi başarmıştı.
BEŞİKTAŞ VE G.SARAY ARASINDA DEV REKABET
Benfica Teknik Direktörü Jorge Jesus'un kadrosunda düşünmediği iddia edilen Gedson Fernandes için, transfer sezonunun son gününde Beşiktaş ve Galatasaray'ın teklif yaptığı ortaya çıktı.
PORTEKİZ BASINI YAZDI
O Jogo'da yer alan habere göre, Beşiktaş ve Galatasaray, Gedson Fernandes'i kadrosuna dahil edebilmek için Benfica'ya 10 milyon euroluk bonservis önerisinde bulundu.
TEKLİFLER REDDEDİLDİ
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Benfica, oyuncusunu kadroda değerlendirme kararı aldı ve gelen 10'ar milyon euroluk teklifleri reddetti.