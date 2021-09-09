Son dakika spor haberi: Trabzonspor Galatasaray maçı öncesi flaş Muslera gelişmesi

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi ve kaptanı Fernando Muslera'yı Trabzonspor maçı öncesi uzun bir uçak yolculuğu bekliyor.
Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi ve kaptanı Fernando Muslera'yı Trabzonspor maçı öncesi uzun bir uçak yolculuğu bekliyor.
Muslera'nın forma giyeceği maçta Uruguay, Ekvador ile Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece saat 01:30'da karşı karşıya gelecek.
Cuma öğle saatlerinde Montevideo'dan Madrid aktarmalı olarak İstanbul'a gelecek olan Muslera'nın Cumartesi öğleden sonra İstanbul'da olması bekleniyor.
TRABZON'A TAKIMDAN AYRI GİDECEK
Galatasaray'da Fernando Muslera son dakikada Trabzon deplasmanına yetişecek. Uruguaylı eldiven Cumartesi akşamı İstanbul'a gelip Trabzon'a da takımdan ayrı gidecek.
Milliyet'in haberine göre; tecrübeli kalecinin uçuşları planlandığı gibi gitmezse Pazar sabahı Trabzon'a gideceği öğrenildi.