Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Trabzonspor Galatasaray maçı öncesi flaş Muslera gelişmesi

Son dakika spor haberi: Trabzonspor Galatasaray maçı öncesi flaş Muslera gelişmesi

Son dakika Galatasaray spor haberi: Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesinde sarı-kırmızılılarda Muslera endişesi yaşanıyodu. Tecrübeli file bekçi ile ilgili flaş gelişmeler yaşandı. İşte son gelişmeler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2021 Perşembe 18:24
Son dakika spor haberi: Trabzonspor Galatasaray maçı öncesi flaş Muslera gelişmesi

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi ve kaptanı Fernando Muslera'yı Trabzonspor maçı öncesi uzun bir uçak yolculuğu bekliyor.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor Galatasaray maçı öncesi flaş Muslera gelişmesi

Muslera'nın forma giyeceği maçta Uruguay, Ekvador ile Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece saat 01:30'da karşı karşıya gelecek.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor Galatasaray maçı öncesi flaş Muslera gelişmesi

Cuma öğle saatlerinde Montevideo'dan Madrid aktarmalı olarak İstanbul'a gelecek olan Muslera'nın Cumartesi öğleden sonra İstanbul'da olması bekleniyor.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor Galatasaray maçı öncesi flaş Muslera gelişmesi

TRABZON'A TAKIMDAN AYRI GİDECEK

Galatasaray'da Fernando Muslera son dakikada Trabzon deplasmanına yetişecek. Uruguaylı eldiven Cumartesi akşamı İstanbul'a gelip Trabzon'a da takımdan ayrı gidecek.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor Galatasaray maçı öncesi flaş Muslera gelişmesi

Milliyet'in haberine göre; tecrübeli kalecinin uçuşları planlandığı gibi gitmezse Pazar sabahı Trabzon'a gideceği öğrenildi.

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