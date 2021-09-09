Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yeni dinamosu Gustavo Assunçao! İşte öne çıkan özellikleri... (GS spor haberi)

Galatasaray yaz transfer dönemini Gustavo Assunçao'yu kadrosuna katarak kapattı. Dün sona eren transfer döneminde tam 10 futbolcu alan ve büyük bir değişim gerçekleştiren sarı-kırmızılı ekip, uzun süredir ön libero arıyordu. Özellikle geçen sezon kiralık forma giyen Gedson Fernandes için büyük uğraş veren yöneticiler, Elneny ve Dieng için de temaslarda bulundu. Ancak bu oyuncuların yüksek maliyetleri nedeniyle anlaşma sağlanamazken B planı olarak kenarda tutulan ve scout ekibin uzun süredir izlediği Gustavo Assunçao'yu gündemine aldı.

Yapılan görüşmelerin ardından Portekiz ekibi Famalicao ile el sıkışıldı ve 21 yaşındaki futbolcu 100 bin euro'ya Galatasaraylı oldu. Satın alma opsiyonu da alındı. Cimbom eğer oyuncunun performansından memnun kalırsa sezon sonunda 3.5 milyon Euro verip bonservisini alabilecek. Bu arada Galatasaray'ın 11. transferi olan genç futbolcu dün saat 16:00 sularında İstanbul'a geldi. 7 miyon euro Transfermarkt değeri bulunan Assunçao, ön libero ve merkez orta saha mevkilerinde görev yapabiliyor. Geleceği yıldızları arasında görülüyor.



KİMDİR?



Brezilya doğumlu Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo Assunçao 21 yaşında ve 1.78 boyunda... Tam ismi 'Gustavo Enrique Giordano Amaro Assunção da Silva' olan Sambacı, futbola Porto alt yapısında başladı ve 2008 yılında İspanyol ekibi Atletico Madrid'e transfer oldu. 1 Temmuz 2019'da bedelsiz olarak Portekiz ekiplerinden Famalicao'ya geçti.



EN İYİSİ



Opta verilerine göre; Assunçao Portekiz Ligi'ne geldiği 2019- 2020'den bu yana en fazla isabetli PAS veren, en fazla İKİLİ mücadele kazanan ve en fazla TOP KAPAN oyuncu konumunda.



69 MAÇTA OYNADI



Famalicao ile bu sezon 4 resmi karşılaşmada alan Assançao, kariyeri boyunca 69 maçta forma giydi. 1 gol, 2 asitlik skor üretti.



GUSTAVO ASSUNÇAO:



Lemina gibi teknik

Gedson gibi dinamik

Melo gibi savaşçı



BABASI ARDA'YLA OYNADI



Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo Assunçao'nun babası Paulo Assunçao, Atletico Madrid'de Arda Turan ve Radamel Falcao ile birlikte forma giymişti. Arda Turan, 9 sezonun ardından bu kez Paulo'nun oğlu ile oynayacak.



BREZİLYALI ZAFERİ!



Galatasaray son dönemde, orta sahasında Brezilyalı olduğu her sezonda şampiyonluğa ulaşırken bu sezon da yine bir Sambacı ile oynayacak. Tabii Assunçao ile kupaya ulaşabilecek mi zaman gösterecek.



Melo (2011-2012)

Melo (2012-2013)

Melo (2014-2015)

Fernando (2017-2018)

Fernando (2018-2019)

Assunçao (2021-2022)



FARK YARATIR | ANIL KÖROĞLU - MİNİ YORUM



Altyapısını Sao Paulo ve Atletico Madrid'den alan Assuncao'nun Avrupa futbolu vitrinine çıkması Famalicao ile oldu. Henüz 21 yaşında takım kaptanlığına yükseldiği Portekiz ekibiyle geçen sezon 28 maça çıktı. Presten pasla çıkması ve çevre kontrolünü çok beğendiğim genç oyuncunun gördüğü sarı kart sayısı (10) zaman zaman kontrolden çıktığını kanıtlar nitelikte. Galatasaray'ın görünen en büyük problemi olan 'preste çıkamama' sıkıntısını çözecek Asuncao'nun, Taylan ile forma rekabeti sert geçecektir.