Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Tony Vilhena transferine Ryan Babel engeli! (GS spor haberi)

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Tony Vilhena transferine Ryan Babel engeli! (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Transfer döneminde kadrosuna birçok takviye yapan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılılar, orta sahaya iki hamle yapmayı planlanlarken, transferde bir engel çıktı. Bunlardan Assunçao'da mutlu sona ulaşan Cimbom, Tony Vilhena transferinde ise Ryan Babel'e takıldı. İşte tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberi (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2021 Perşembe 06:50
Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Tony Vilhena transferine Ryan Babel engeli! (GS spor haberi)

Galatasaray transferin son gününde çok hareketli saatler yaşadı. Gustavo Assunçao hamlesiyle 6 numara sorununa çözüm bulan Sarı-Kırmızılılar 8 numara takviyesi için de büyük çaba harcadı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Tony Vilhena transferine Ryan Babel engeli! (GS spor haberi)

Takvim'in haberine göre yönetim, Krasnodar formasını giyen Tony Vilhena'nın kiralanması konusunda Rus kulübü ile anlaştı. Krasnodar'da kadro dışı bırakılan Hollandalı yıldız da yapılan teklifi kabul etti. Yönetim kadroda 14 yabancı futbolcu olduğu için Ryan Babel'le yolları ayırmak için girişimde bulundu.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Tony Vilhena transferine Ryan Babel engeli! (GS spor haberi)

Ancak tecrübeli yıldız ayrılık teklfini kabul etmeyince Vilhena'nın transferi gerçekleşmedi. Başakşehir'in son dakikada DeAndre Yedlin için girişimlerde bulunduğu ancak bu konuda anlaşma sağlanamadığı da gelen bilgiler arasında.

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