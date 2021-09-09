Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'da tek hedef Trabzonspor derbisi (GS spor haberi)

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da tek hedef Trabzonspor derbisi (GS spor haberi)

Son dakika spor haberi: Süper Lig’de ilk 3 maçta 7 puan çıkaran Galatasaray, tüm dikkatini Trabzonspor maçına çevirdi... Terim, derbiden kazasız çıkıp Lazio’ya konsantre olmak istiyor. İşte tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2021 Perşembe 06:50
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da tek hedef Trabzonspor derbisi (GS spor haberi)

Transfer döneminde takımın çehresini değiştiren ve genç futbolcularla yeni bir yapılanmaya giren Galatasaray, artık gözünü Süper Lig'e çevirdi. Sarı-kırmızılılar, 12 Eylül Pazar günü deplasmanda oynanacak Trabzonspor maçı hazırlıklarına milli takımdan gelecek futbolcuların da katılmasıyla tam kapasite hazırlanacak. Teknik Direktör Fatih Terim, arka arkaya oynanacak zor maçlardan kazasız ayrılmak için kolları sıvadı. Bir yandan güçlü bir takım yaratmaya çalışan İmparator, diğer yandan karşılaşacağı zorlu rakiplerin maçlarını izleyerek sıkı şekilde analiz ediyor.

3 HAFTADA 7 MAÇ

Galatasaray, eylül ayında oldukça zorlu bir süreçten geçecek. 12 Eylül'de Trabzon deplasmanına çıkacak Cimbom, 16 Eylül'de Lazio'yu, 19 Eylül'de Alanya'yı konuk edecek. 22 Eylül'de Kayseri'ye gidecek Cimbom, 26 Eylül'de Göztepe'yi ağırlayacak. 30 Eylül'de Fransa'da Marsilya'yla kapışacak Aslan, 3 Ekim'de Rize'ye gittikten sonra milli araya kendini atacak.

GEÇEN YIL DEVİRMIŞTİ

Galatasaray, geçen sezon Trabzonspor'la yaptığı 2 maçtan 4 puan çıkarmıştı. Sarı-kırmızılılar, sezonun ilk yarısında Şenol Güneş Stadyumu'ndaki karşılaşmadan Arda Turan ve Oğulcan Çağlayan'ın golleriyle 2-0 galip gelmişti. İkinci karşılaşma ise Edgar Ie ve Emre Akbaba'nın sayılarıyla 1-1 bitmişti.

MUSLERA YEDEK

Uruguay Milli Takımı'na giden Fernando Muslera, cuma günü sabahın ilk saatlerinde Ekvador maçına çıkacak. Tecrübeli eldiven ardından İspanya üzerinden İstanbul'a geri dönecek. Muslera'nın Trabzonspor maçında forma giymesi bu nedenle çok zor olacak. Derbide kaleyi Fatih Öztürk'ün koruması bekleniyor. Tecrübeli eldiven, Farul Constanta maçında eldivenleri giymişti.

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