Son dakika spor haberi: Galatasaray'da tek hedef Trabzonspor derbisi (GS spor haberi)

Transfer döneminde takımın çehresini değiştiren ve genç futbolcularla yeni bir yapılanmaya giren Galatasaray, artık gözünü Süper Lig'e çevirdi. Sarı-kırmızılılar, 12 Eylül Pazar günü deplasmanda oynanacak Trabzonspor maçı hazırlıklarına milli takımdan gelecek futbolcuların da katılmasıyla tam kapasite hazırlanacak. Teknik Direktör Fatih Terim, arka arkaya oynanacak zor maçlardan kazasız ayrılmak için kolları sıvadı. Bir yandan güçlü bir takım yaratmaya çalışan İmparator, diğer yandan karşılaşacağı zorlu rakiplerin maçlarını izleyerek sıkı şekilde analiz ediyor.
3 HAFTADA 7 MAÇ
Galatasaray, eylül ayında oldukça zorlu bir süreçten geçecek. 12 Eylül'de Trabzon deplasmanına çıkacak Cimbom, 16 Eylül'de Lazio'yu, 19 Eylül'de Alanya'yı konuk edecek. 22 Eylül'de Kayseri'ye gidecek Cimbom, 26 Eylül'de Göztepe'yi ağırlayacak. 30 Eylül'de Fransa'da Marsilya'yla kapışacak Aslan, 3 Ekim'de Rize'ye gittikten sonra milli araya kendini atacak.
GEÇEN YIL DEVİRMIŞTİ
Galatasaray, geçen sezon Trabzonspor'la yaptığı 2 maçtan 4 puan çıkarmıştı. Sarı-kırmızılılar, sezonun ilk yarısında Şenol Güneş Stadyumu'ndaki karşılaşmadan Arda Turan ve Oğulcan Çağlayan'ın golleriyle 2-0 galip gelmişti. İkinci karşılaşma ise Edgar Ie ve Emre Akbaba'nın sayılarıyla 1-1 bitmişti.
MUSLERA YEDEK
Uruguay Milli Takımı'na giden Fernando Muslera, cuma günü sabahın ilk saatlerinde Ekvador maçına çıkacak. Tecrübeli eldiven ardından İspanya üzerinden İstanbul'a geri dönecek. Muslera'nın Trabzonspor maçında forma giymesi bu nedenle çok zor olacak. Derbide kaleyi Fatih Öztürk'ün koruması bekleniyor. Tecrübeli eldiven, Farul Constanta maçında eldivenleri giymişti.