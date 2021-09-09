Son dakika spor haberi: Alex de Souza'dan Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo Assunçao'ya tebrik!

Fenerbahçe tarihinin en önemli futbolcuları arasında yer alan Alex de Souza, Instagram hesabından Gustavo Assunçao'yu ve babasını tebrik etti. Alex de Souza ile Paulo Assunçao, Brezilya'nın Palmeiras takımında birlikte forma giydiler. 2001 yılından beri dost olan Alex de Souza, Paulo Assunçao ikilisi birlikte forma savaşı vermişti.

Alex de Souza, Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo Assunçao'nun babası Paulo'nun paylaştığı Instagram gönderisine 'İyi şanslar dostum' diyerek eski arkadaşının oğluna başarılar diledi.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE YOK!

Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo Assunçao, UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçlarında forma giyemeyecek. UEFA listesinde adı olmayan genç oyuncu ancak diğer aşamada Galatasaray formasıyla Avrupa maçına çıkabilecek.

UEFA'ya 2 Eylül'de Avrupa Ligi listesi verildiğinden Assunçao sadece Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda forma giyebilecek. Galatasaray gruplardan çıkarsa, ara transfer döneminde Sambacı'nın ismi Avrupa listesine eklenebilecek.

Portekiz takımlarından Famalicao'da iki sezondur düzenli olarak forma giyen genç oyuncu, 69 maça çıktı ve 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.

Şu ana kadar kendisine hiç bonservis bedeli ödemesi gerçekleştirilmedi. Brezilya U17 ve U23 milli takımlarında ikişer maça çıkan başarılı futbolcu, hem ön liberoda hem de merkez orta sahada görev yaptı.

Bu sezon kas yaralanması nedeniyle üç maç kaçıran futbolcu, geçtiğimiz sezon da üç ayrı sakatlık nedeniyle 5 maçta görev yapamamıştı.