SON DAKİKA: Galatasaray'da flaş gelişme! Marcao ve Kerem Aktürkoğlu barıştı! İşte o anlar

Galatasaray'ın Giresunspor ile oynadığı lig maçında Kerem Aktürkoğlu'na saldırıda bulunan Marcao, önce kadro dışı bırakılmış ardından ise affedilerek takım dönmüştü. Sarı-kırmızılı kulüp, Brezilyalı futbolcu ile Kerem Aktürkoğlu'nun akşam antrenmanından önce barıştığını duyurdu. Galatasaray'ın Youtube hesabında yayınlanan videoda, ikili birbirlerine sarılarak dostluk mesajı verdiler.

MARCAO: KEREM KARDEŞİMDEN ÖZÜR DİLİYORUM

Hepinizden özür diliyorum, özellikle de Kerem kardeşimden. Yapmamam gereken bir davranıştı. Hiç istemediğim bir davranıştı. Kerem kardeşimden, arkadaşlarımdan, hocamdan ve staff'tan özür diliyorum. Konuşulacak fazla bir şey yok, %100 ben suçluyum.

FATİH TERİM: MARCAO BUNU YAPMAK ZORUNDAYDI

Fatih Terim: 25 tane 30 tane adam. Bunların hepsi ayrı huyda, ayrı dilde, ayrı kültürde. Bu kadar birbirine yabancı insanın bir arada olması çok kolay bir şey değil. Fizik olarak bu kadar efor sarf eden bir bünye, mental olarak büyük bir yorgunluk. Psikolojik olarakta büyük bir baskı altında saha dışı, saha içi. Bazen sonuçların da iyi gitmemesi her insanda çöküntü yaşanır. Hayat için çok gençsiniz. İstemediği bazı yükselişler, bazı sinirsel hareketler, bazı kavgaya varan hadiseler olabilir. Antrenmanda, soyunma odasında, koridorlarda. Ama bir dozu, tatı, bir makul tarafı olmalıdır. Marcao ve Kerem arasındaki olay sahada cereyan etmiştir. Dolayısıyla benim odamdaki Marcao'nun özürünü burada takım arkadaşları önünde olsun istedim. Marcao zaten defalarca özrünü diledi, hatalı olduğunu ifade etti. Ailesinden de kendisinden de özür diledi, ayrıca bunu yapmak zorundaydı.