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Galatasaraylı Mostafa Mohamed'i şoke eden gelişme! Mısır basını yazdı

Son dakika haberi... Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed ile ilgili, ülkesinin basınında flaş bir iddiaya yer verildi. Mısır milli takımı ile Gabon maçında golle buluian yıldız isim, topu ağlara buluşturmasının ardından söylenmeye başladı. Maç sonunda Mısır basını, oyuncunun bu tavrından dolayı kadro dışı kalabileceğini yazdı. İşte detaylar... | GS haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2021 Perşembe 09:09
Galatasaraylı Mostafa Mohamed'i şoke eden gelişme! Mısır basını yazdı

Mısır-Gabon maçının 90. dakikasında attığı golle beraberliği getiren 23 yaşındaki futbolcunun daha sonra agresif bir şekilde sürekli söylenmesi kameralara yansıdı.

Mısır basınından Yalla Sport'un haberine göre Mısır Futbol Federasyonu, Mustafa Muhammed'in agresif hareketlerini cezasız bırakmayacak. Ceza olarak gelecek sefer futbolcunun milli kadroya çağrılmama ihtimali bulunuyor.

Öte yandan Mohamed Zidane gibi Mısır'ın bazı eski oyuncuları açıklama yapıp sarı-kırmızılı futbolcuyu davranışı nedeniyle kınadılar.

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