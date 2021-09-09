Barış Alper sakatlandı

Sezona flaş bir giriş yapan Barış Alper Yılmaz, Ümit Milli Takım'da sakatlık geçirdik. 21 yaşındaki futbolcu, İskoçya ile yapılan ve 1-1 biten maçta elinden sakatlık geçirdi ve 46. dakikada oyundan alındı.
Sezona flaş bir giriş yapan Barış Alper Yılmaz, Ümit Milli Takım'da sakatlık geçirdik. 21 yaşındaki futbolcu, İskoçya ile yapılan ve 1-1 biten maçta elinden sakatlık geçirdi ve 46. dakikada oyundan alındı. TFF, genç futbolcu için geçmiş olsun mesajı paylaştı. Barış Alper Yılmaz'ın durumu bugün netlik kazanacak.