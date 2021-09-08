Son dakika transfer haberleri | Galatasaray Gustavo Assunçao'yu resmen duyurdu!

Galatasaray, transferin son gününde beklenen orta saha transferini gerçekleştirdi. Sarı kırmızılılar, Gustavo Assunção'yu resmen kadrosuna kattı. Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Gustavo Assunção ve kulübü FC Famalicão ile oyuncunun 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır" denildi.

İşte Galatasaray'dan yapılan o açıklama;

"Profesyonel futbolcu Gustavo Assunção ve kulübü FC Famalicão ile oyuncunun 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Ayrıca Galatasaray'ın 2021-2022 sezonu sonunda futbolcunun bonservisini satın alma hakkı bulunmaktadır."

Profesyonel futbolcu Gustavo Assunção ve kulübü FC Famalicão ile oyuncunun 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Ayrıca Galatasaray'ın 2021-2022 sezonu sonunda futbolcunun bonservisini satın alma hakkı bulunmaktadır. pic.twitter.com/pjDb7UzBGa — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 8, 2021

"GURURLUYUM"



Transferin ardından konuşan 21 yaşındaki orta saha şu ifadeleri kullandı;

"Benim için bir rüya gerçekleşti. Galatasaray inanılmaz büyük bir tarihe sahip. Avrupa'daki başarıları ortada. Böyle bir büyük camiadan teklif aldığım için gururluyum. Hiç düşünmeden kabul ettim."



"Arda Turan'ı çok seviyorum, Atletico Madrid'deyken ben altyapıdaydım, 12 yaşındaydım. Atletico Madrid'de hepimizin idolüydü, Galatasaray'da da çok büyük idol. Onunla aynı takımda olduğum için çok heyecanlıyım."

"Taraftarlar karşısına geçmek, onlarla oynamak için sabırsızlanıyorum. Bu stadı dolu hayal ediyorum, bana çok pozitif mesajlar yolladılar. Bir an önce sahaya çıkıp, yüzde 100'ümü vermek istiyorum."