Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan son gün bombası! Orta sahaya Amadou Diawara... (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan son gün bombası! Orta sahaya Amadou Diawara... (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Orta saha için arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar, transferin son gününde bombayı patlattı. Gedson Fernandes, Ailou Dieng ve Mohamed Elneny'den olumsuz yanıt alan sarı-kırımızılı yönetim Amadou Diawara için Roma ile masaya oturdu. Gineli yıldızın bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor. İşte tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2021 Çarşamba 01:11
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan son gün bombası! Orta sahaya Amadou Diawara... (GS spor haberi)

Türkiye'de yaz transfer dönemi için son güne girilirken orta sahayı güçlendirmek isteyen Galatasaray, ön libero konusunda Roma'nın Gineli yıldızı Amadou Diawara'ya yöneldi. Gedson Fernandes hayalleri suya düşen, Ailou Dieng için de Al-Ahly ile bonservis ücretinde anlaşamayan sarı-kırmızılı yönetim, son olarak Arsenal'in Mısırlı yıldızı Mohamed Elneny'ye yönelmişti. Premier Lig'e kötü bir başlangıç yapan Arsenal'de sadece bir maçta forma giyebilen Elneny için de Londra ekibi Mısırlı oyuncuyu kadroda tutmak istediğini belirterek olumsuz yanıt verdi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan son gün bombası! Orta sahaya Amadou Diawara... (GS spor haberi)

AYRILMAK İSTİYOR

Bu gelişmelerin sonrasında talyan'dan son dakika bir transfer iddiası ortaya atıldı. Di Marzio'nun haberine göre sarı-kırmızılılar, Amadou Diawara için Roma ile masaya oturdu. Galatasaray'ın 24 yaşındaki Gineli futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği ve pazarlıkların yapıldığı kaydedildi. Diawara'nın Mourinho sonrası forma şansı bulmakta zorlandığı için ayrılmak istediği belirtiliyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan son gün bombası! Orta sahaya Amadou Diawara... (GS spor haberi)

15 MİLYON EURO

Gedson için 3 milyon euro kiralama ve 7 milyon euro satın alma bedeli öneren G.Saray'a Benfica Başkanı Rui Costa, 10 milyon euro'su peşin 15 milyon euro talep ednce transfer suya düştü. Bir süredir ilgilenilen Ailou Dieng için Al-Ahli'nin kapısını çalan sarı-kırmızılı yönetim, 6 milyon euro teklifinde bulundu. Ancak, Al-Ahly 8 milyon euro'da diretince bu transfer de sıkıntıya girdi. Son olarak Arsenal'in kapısını çalan Cimbom'a olumsuz yanıt geldi.

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