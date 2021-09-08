Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Aytaç Kara ile yollar ayrılıyor! (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sezon başı 3 yıllık anlaşmaya varılan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Aytaç Kara, bugün takımdan ayrılıyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sezon henüz başlamadan kadroya katılan Aytaç Kara'ya yol gözüktü... 28 yaşındaki orta saha oyuncusu henüz ilk maçlardan beklentiyi karşılayamayınca ayrılma kararı alındı. Bonservisine herhangi bir ücret ödenmeyen Aytaç ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştı. Milli futbolcu ile senelik 6 milyon TL'den kontrat yapılmıştı ancak Aytaç'ın Galatasaray seviyesinde olmadığı görüldü.
İKİ TALİBİ VAR
Aytaç'ın hem St. Johnston ile yapılan ilk maçta hem de geçtiğimiz günlerde Farul Constanta ile oynanan hazırlık karşılaşmasındaki hataları biletini kesti. Aytaç'a yurt içinde Altay ve Y. Malatyaspor'un talip olduğu öğrenildi. Tecrübeli oyuncu ya memleketi olan İzmir'i ya eski kulübü Malatya'yı tercih edecek. Aytaç için bonservis istenmezken, ücreti karşılığı gidecek.