Son dakika transfer haberi: Galatasaray transferi bitirdi! Gustavo Assunçao İstanbul'a geliyor

DIAWARA VE MENDY İDDİASI
Gedson Fernandes'e alternatif arayışına giren Galatasaray'da gündeme Roma forması giyen Gineli orta saha Amadou Diawara gedi. İtalyan basınında yer alan haberlerde Galatasaray'ın Roma ile anlaşma sağladığı fakat Diawara'yı ikna edemediği iddia edildi. Ayrıca Fransız basını Galatasaray'ın Leicester City forması giyen Nampalys Mendy için kulübüyle anlaştığını öne sürdü.
İLK HEDEF GUSTAVO ASSUNÇAO'YDU
Galatasaray'ın orta saha için düşündüğü ilk isim Portekiz temsilcisi Famalicao'da forma giyen Brezilyalı Gustavo Assunçao... Fatih Terim'in Gustavo Assuncao'ya öncelik verdiği öğrenilmişti.
GALATASARAY'I TAKİBE ALMIŞTI
Galatasaray'ın transferi için Famalicao'ya resmi teklifini ilettiği Gustavo Assuncao ise Twitter'dan Galatasaray'ı takibe alarak taraftarları heyecanlandırdı. Sarı Kırmızılı kulübün Türkçe ve İngilizce resmi hesaplarını takibe alan Assuncao ayrıca Galatasaray Dergisi hesabını da takibe almıştı.