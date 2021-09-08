Son dakika transfer haberi: Galatasaray transferi bitirdi! Gustavo Assunçao İstanbul'a geliyor

BİRÇOK FUTBOLCUYLA TEMAS HALİNDE

Galatasaray'da transferin son günü oldukça hareketli geçiyor. Teknik direktör Fatih Terim ve başkan Burak Elmas arasında yapılan görüşmede orta sahaya takviye yapılması konusunda fikir birliğine varılırken Sarı Kırmızılılar birçok oyuncuyu gündemine aldı.