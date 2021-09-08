Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Trabzonspor maçı öncesi Galatasaray'da Muslera endişesi

Son dakika spor haberi: Trabzonspor maçı öncesi Galatasaray'da Muslera endişesi

Son dakika Galatasaray spor haberi: Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesinde sarı-kırmızılılarda Muslera endişesi yaşanıyor. Cimbom'un tecrübeli kalecisi ile ilgili flaş gelişmeler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2021 Çarşamba 11:56
Son dakika spor haberi: Trabzonspor maçı öncesi Galatasaray'da Muslera endişesi

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi ve kaptanı Fernando Muslera'yı Trabzonspor maçı öncesi uzun bir uçak yolculuğu bekliyor.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor maçı öncesi Galatasaray'da Muslera endişesi

Muslera'nın forma giyeceği maçta Uruguay, Ekvador ile Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece saat 01:30'da karşı karşıya gelecek.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor maçı öncesi Galatasaray'da Muslera endişesi

Cuma öğle saatlerinde Montevideo'dan Madrid aktarmalı olarak İstanbul'a gelecek olan Muslera'nın Cumartesi öğleden sonra İstanbul'da olması bekleniyor.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor maçı öncesi Galatasaray'da Muslera endişesi

Trabzonspor maçı öncesi antrenmana çıkması zor gözüken Muslera'nın yetişmemesi halinde Fatih Terim'in elinde Fatih Öztürk, İsmail Çipe veya Berk Balaban seçenekleri var.

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