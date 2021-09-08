Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Şok gelişme! Nampalys Mendy'nin Galatasaray'a transferi yetişmedi

Son dakika spor haberi: Şok gelişme! Nampalys Mendy'nin Galatasaray'a transferi yetişmedi

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Transfer dönemininim bitimine kısa bir süre kala Galatasaray'ın Leicester City'den Nampalys Mendy'nin kiralanması konusunda anlaşma sağladığı iddia edilmişti. Senegalli futbolcunun menajeri, "Galatasaray ile Leicester, transferin çarşamba günü gerçekleşmesi için her şeyi denedi. Ancak zaman çok kısaydı, sağlık kontrolleri yetişmedi. Kader, yapacak bir şey de yok." ifadelerini kullandı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2021 Çarşamba 17:02
Son dakika spor haberi: Şok gelişme! Nampalys Mendy'nin Galatasaray'a transferi yetişmedi

Transfer dönemininin bitimine kısa bir süre kala Galatasaray'ın Leicester City'den Nampalys Mendy'nin kiralanması konusunda girişimlerde bulundu. Ancak işlemler yetişmedi.

Galatasaray, 29 yaşındaki Senegalli futbolcuyu çarşamba günü İstanbul'a getirebilmek adına tüm yolları denedi ancak başarılı olamadı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Nampalys Mendy'nin temsilcisi Yacine Ayad "Galatasaray ile Leicester, transferin çarşamba günü gerçekleşmesi için her şeyi denedi. Ancak zaman çok kısaydı, sağlık kontrolleri yetişmedi. Kader, yapacak bir şey de yok." ifadelerini kullandı.

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