Son dakika spor haberi: Sebep bambaşkaymış! İşte Emre Akbaba'nın Galatasaray'dan ayrılma nedeni (GS haberi)

"BİRAZ UZAKLAŞMAM GEREKİYOR"

Üstelik geçen sezonun son haftalarındaki Trabzonspor ve Konyaspor maçlarında kritik goller atmasına rağmen Emre Akbaba bu tepkilerden etkilenmişti. Bu sezona da yine tepki görerek başlayan Emre'nin, "Daha fazla kaldıramıyorum. Benim hayal ettiğim yer burası ama biraz uzaklaşmam gerekiyor" diyerek yeni sözleşme imzalamasına karşın Alanya'ya gitmeyi istediği aktarıldı.

BABEL İSYAN ETTİ

Sarı-kırmızılı takımda sosyal medyada kullanılan dil ve tepkilerden etkilenen başka isimler de bulunuyor. Geçen sezon ligin sonunda önemli katkılar yapmasına karşın sürekli olarak tepki gören Babel'in de yine bu tepkilere isyan ettiği belirtildi.