Son dakika spor haberi: Sebep bambaşkaymış! İşte Emre Akbaba'nın Galatasaray'dan ayrılma nedeni (GS haberi)

Transfer döneminde nokta atışı transferle dikkat çeken Galatasaray'da mevcut kadroda bazı isimlerle yollar ayrıldı. Emre Akbaba, Galatasaray'la sözleşme yenilemesine rağmen Alanyaspor'a kiralandı. Akbaba'nın eski takımına gidişi merak konusu olurken ayrılığın perde arkası belli oldu.
SOSYAL MEDYA ETKİSİ
Hürriyet'in haberine göre; Duygusal bir yapıya sahip olan 28 yaşındaki milli futbolcunun sosyal medya baskısı yüzünden ayrılık kararı aldığı belirlendi.
LİNCİ KALDIRAMADI
Özellikle Galatasaray'ın şampiyonluğu averajla kaybetmesinden sonra başta Denizlispor deplasmanında kaçırdığı penaltı olmak üzere yine son hafta Yeni Malatyaspor maçındaki performansı sorgulanan Emre Akbaba'nın sosyal medyada uğradığı linçi kaldıramadığı belirtildi.