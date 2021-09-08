Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'da sakatlık! Barış Alper Yılmaz ameliyat olacak (GS spor haberi)

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da sakatlık! Barış Alper Yılmaz ameliyat olacak (GS spor haberi)

Son dakika spor haberi: Galatasaray, Türkiye Ümit Milli Takımı'nın İskoçya ile oynadığı maçta sağ el ikinci metakarpal kemiğinde kırık tespit edilen oyuncu Barış Alper Yılmaz'ın ameliyatının planlandığını bildirdi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2021 Çarşamba 19:46 Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2021 Çarşamba 20:01
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da sakatlık! Barış Alper Yılmaz ameliyat olacak (GS spor haberi)

Ümit Milli Futbol Takımı'nda sakatlanan Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz ameliyat edilecek.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, ay-yıldızlı ekibin İskoçya ile Bursa Timsah Park'ta oynadığı 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme maçında sakatlanan ve sağ el ikinci metakarpal kemiğinde kırık tespit edilen Barış Alper Yılmaz'ın ameliyatının planlandığı bildirildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada ise, "Ümit Milli Takımımızın oyuncusu Barış Alper Yılmaz'a ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz. Barış Alper Yılmaz'ın en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.

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