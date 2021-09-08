Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'da artık devir değişti! Fatih Terim döneminde... (GS spor haberi)

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da artık devir değişti! Fatih Terim döneminde... (GS spor haberi)

Son dakika spor haberi: Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da o istatistik dikkat çekti. Teknik direktör Fatih Terim dönemlerinde yabancı stoperlere 38.4 milyon Euro harcandı. 10 futbolcunun sadece 2’sinden kar edildi. Gözler Marcao ve Nelsson’a döndü. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da artık devir değişti! Fatih Terim döneminde... (GS spor haberi)

Galatasaray, Fatih Terim döneminde yabancı stoperlere 38.4 milyon euro'luk yatırım yaparken, sadece 2 isimden kar edebildi. Luyindama'ya 8, Nelsson 7, Chedjou'ya 6.3, Popescu'ya 4.5, Marcao'ya 4, Dany'ye 3.3, Tamas ve Ujfalusi'ye 2'şer, Filipescu'ya 1 milyon euro bonservis ödeyen Cimbom, Ozornwafor'u da 300 bin euro'ya kadroya katmıştı. Aslan, Tamas ve Filipescu'yu 3.5'ar milyon euro'ya satarak kar etti. Diğer isimler ise ya futbolu bıraktı ya da bedavaya ayrıldı. Cimbom, şu anda kadroda bulunan Marcao ve Nelsson'dan ileride kar etmeyi planlıyor. Sarı-kırmızılılar iki futbolcuyu önce kullanıp sonra satmayı amaçlıyor.

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