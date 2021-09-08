Son dakika spor haberi: Galatasaray'da artık devir değişti! Fatih Terim döneminde... (GS spor haberi)

Galatasaray, Fatih Terim döneminde yabancı stoperlere 38.4 milyon euro'luk yatırım yaparken, sadece 2 isimden kar edebildi. Luyindama'ya 8, Nelsson 7, Chedjou'ya 6.3, Popescu'ya 4.5, Marcao'ya 4, Dany'ye 3.3, Tamas ve Ujfalusi'ye 2'şer, Filipescu'ya 1 milyon euro bonservis ödeyen Cimbom, Ozornwafor'u da 300 bin euro'ya kadroya katmıştı. Aslan, Tamas ve Filipescu'yu 3.5'ar milyon euro'ya satarak kar etti. Diğer isimler ise ya futbolu bıraktı ya da bedavaya ayrıldı. Cimbom, şu anda kadroda bulunan Marcao ve Nelsson'dan ileride kar etmeyi planlıyor. Sarı-kırmızılılar iki futbolcuyu önce kullanıp sonra satmayı amaçlıyor.