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Son dakika Galatasaray haberi: Faith Terim'den Halil Dervişoğlu planı! (GS spor haberi)

Son dakika spor haberi: Transfer döneminin son gününde son transferlerini açıklamaya hazırlanan Galatasaray'da gözler Trabzonspor maçına çevrildi. Milli arada Trabzonspor maçı üzerine yoğunlaşan teknik direktör Fatih Terim, ileri uç başta takımda bazı değişikler yapmayı planlıyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika Galatasaray haberi: Faith Terim'den Halil Dervişoğlu planı! (GS spor haberi)

Galatasaray'ın Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmada teknik heyet Halil Dervişoğlu ile başlamaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı takımda, Diagne ve Mostafa Mohamed'in performansları eleştiri konusu olurken ilk oynadığı Cebelitarık maçımda golle tanışan Halil'in hazır dönmesi halinde Trabzonspor maçında 11'de başlaması bekleniyor. Bundan önceki maçlarda 3 yerli hakkını Berkan, Taylan, Kerem'den yana kullanan Fatih Terim'in Trabzonspor karşılaşmasında Kerem'i yedek soyundurup Feghouli'yi yeniden ilk 11'e çekmesi gündemde...

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