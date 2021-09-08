Son dakika Galatasaray haberi: Faith Terim'den Halil Dervişoğlu planı! (GS spor haberi)

Galatasaray'ın Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmada teknik heyet Halil Dervişoğlu ile başlamaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı takımda, Diagne ve Mostafa Mohamed'in performansları eleştiri konusu olurken ilk oynadığı Cebelitarık maçımda golle tanışan Halil'in hazır dönmesi halinde Trabzonspor maçında 11'de başlaması bekleniyor. Bundan önceki maçlarda 3 yerli hakkını Berkan, Taylan, Kerem'den yana kullanan Fatih Terim'in Trabzonspor karşılaşmasında Kerem'i yedek soyundurup Feghouli'yi yeniden ilk 11'e çekmesi gündemde...