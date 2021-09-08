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Bu sezon Göztepe’deyim

Galatasaray'ın kaleci adayları arasında yer alan İrfan Can Eğribayat, bir taraftarın, "Trabzonspor ise beğen, Galatasaray ise beğenme" şeklindeki mesajına yanıt verdi. Başarılı file bekçisi, "İlginize teşekkürler ama bu sene Göztepe'deyim. Hayırlı akşamlar" dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2021 Çarşamba 06:50
Bu sezon Göztepe’deyim
Galatasaray'ın kaleci adayları arasında yer alan İrfan Can Eğribayat, bir taraftarın, "Trabzonspor ise beğen, Galatasaray ise beğenme" şeklindeki mesajına yanıt verdi. Başarılı file bekçisi, "İlginize teşekkürler ama bu sene Göztepe'deyim. Hayırlı akşamlar" dedi.
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