Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan ayrılan Emre Akbaba'dan flaş itiraf! "Ayrılık nedenim..." (GS haberi)

"Sezon başında yeni sözleşme imzaladım. Daha sonra Kovid-19 dönemi geçirdim. Ağır geçti. Bu beni geriye attı. Hedefim kalıcı olmaktı ama bu yıl Galatasaray'da transfer de çok oldu. Oynamak istediğim için böyle bir karar aldım. Daha fazla oynamak ve süre almak için Alanyaspor'u tercih ettim. Sonuçta buraya kiralık geldim. Hedefim burada iyi oynayıp tekrar geri dönmek. Sonraki süreci tabii ki bilemeyiz."