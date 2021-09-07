Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan ayrılan Emre Akbaba'dan flaş itiraf! "Ayrılık nedenim..." (GS haberi)

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan ayrılan Emre Akbaba'dan flaş itiraf! "Ayrılık nedenim..." (GS haberi)

Son dakika spor haberi... Yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendiren Galatasaray, iç transferde de oldukça hareketli günler geçiriyor. Son olarak Emre Akbaba'yı Alanyaspor'a kiralayan Sarı-Kırmızılı ekipte çalışmalar sürerken Emre Akbaba'dan ayrılığına dair flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2021 Salı 12:40
Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan ayrılan Emre Akbaba'dan flaş itiraf! "Ayrılık nedenim..." (GS haberi)

Galatasaray'dan sürpriz bir şekilde ayrılan ve eski takımı Alanyaspor'a 1 yıllığına kiralık olarak geri dönen Emre Akbaba, sarı kırmızılılardan ayrılık gerekçesini açıkladı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan ayrılan Emre Akbaba'dan flaş itiraf! "Ayrılık nedenim..." (GS haberi)

Yeni bir çıkış yakalamak isteyen Emre'nin bu nedenle ayrılık kararı aldığı ve daha fazla oynamak istediği ortaya çıktı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan ayrılan Emre Akbaba'dan flaş itiraf! "Ayrılık nedenim..." (GS haberi)

Emre Akbaba transferi konusunda, "Fatih Terim hocam sağ olsun tekrar buraya geri gelip çıkış yakalamam için bana izin verdi. Bu sezon tekrar kendimi gösterip çıkış yakalamak istiyorum. Burada en doğru adresin Alanya olduğunu düşünüyorum. Burayı çok önemsiyorum ve burada kendimi rahat hissediyorum. İnşallah takımımla çok güzel bir sezon geçiririz. Çok kaliteli oyuncular var ve sezonu çok iyi yerde bitiririz." değerlendirmesinde bulundu.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan ayrılan Emre Akbaba'dan flaş itiraf! "Ayrılık nedenim..." (GS haberi)

Emre Akbaba, Galatasaray kariyerinin sakatlıklar nedeniyle beklediği gibi geçmediğini, tekrar aynı şansı yakalayıp iyi değerlendirmek istediğini dile getirdi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan ayrılan Emre Akbaba'dan flaş itiraf! "Ayrılık nedenim..." (GS haberi)

"COVID-19 BENİ GERİYE ATTI"
Galatasaray'da 3 yıllık dönemde iyi performans gösterdiği zamanların da olduğunu vurgulayan Emre, şunları kaydetti:

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan ayrılan Emre Akbaba'dan flaş itiraf! "Ayrılık nedenim..." (GS haberi)

"Sezon başında yeni sözleşme imzaladım. Daha sonra Kovid-19 dönemi geçirdim. Ağır geçti. Bu beni geriye attı. Hedefim kalıcı olmaktı ama bu yıl Galatasaray'da transfer de çok oldu. Oynamak istediğim için böyle bir karar aldım. Daha fazla oynamak ve süre almak için Alanyaspor'u tercih ettim. Sonuçta buraya kiralık geldim. Hedefim burada iyi oynayıp tekrar geri dönmek. Sonraki süreci tabii ki bilemeyiz."

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