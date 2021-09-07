Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti (GS spor haberi)

Son dakika spor haberi: Galatasaray Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti (GS spor haberi)

Son dakika spor haberi: Süper Lig’in 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2021 Salı 20:46
Son dakika spor haberi: Galatasaray Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti (GS spor haberi)

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana salonda kuvvet çalışması ile başlandı. Daha sonra teknik çalışmaya geçen sarı-kırmızılılar, dar alanda pas çalışması ve sınırlı alanda çift kale taktik oyun oynadı. Milli takımlarından davet alan 12 oyuncu ve tedavisine devam edilen Arda Turan'nın yer almadığı antrenman, soğuma hareketlerinin ardından son buldu.

Sarı kırmızılılar, Trabzonspor maçının hazırlıklarına yarın akşam saat 18.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

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