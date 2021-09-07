Son dakika Galatasaray haberleri | Fatih Terim'den forvet kararı! Diagne ve Mohamed...

Galatasaray'ın Brentford'dan yeniden kiraladığı Halil Dervişoğlu bir anda Teknik Direktör Fatih Terim'in ilerde bir numaralı gözdesi oldu. Diagne, Mustafa Muhammed ve Halil Dervişoğlu'nun bulunduğu ön tarafta kimin oynayacağı merak ediliyordu.

Fatih Terim'in pas oyunundaki üst düzey performansı ve sırtı dönük oyundaki verimliliği nedeniyle Halil'i ana planda düşündüğü öğrenildi. Milliyet'in haberine göre Diagne'nin fiziksel olarak iyi durumda olmasına karşın tecrübeli teknik adamın özellikle oynatmak istediği hızlı ve pasa dayalı oyun düzeninde Halil'i önde gördüğü belirtildi.

Milli Takım'ın son Cebelitarık maçında oyuna girip kilidi açan isim olan 21 yaşındaki forvet geçen sezon sonunda da formuyla sarı-kırmızılı takımda formayı sırtına geçirmişti.