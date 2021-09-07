Mohamed: Yıl sonuna kadar G.Saray'dayım

Avrupa'da yaz transfer sezonunun son gününde Bordeaux'a transferi gerçekleşmeyen Mostafa Mohamed, yaşananlar ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Gabon maçı sonrasında soruları yanıtlayan Mısırlı golcü, "Bordeaux'a imza atmak için Fransa'ya gittim ve sağlık kontrolünden geçtim ama transfer son anda iptal oldu. Galatasaray ile Zamalek arasında sorun çıktı. Yoluma sezon sonuna kadar Galatasaray'da devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri F Grubu ikinci turunda Mohamed'in son dakikalarda attığı golle Mısır, Gabon ile 1-1 berabere kaldı.