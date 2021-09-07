Emre Alanya’da Yunus Adana’da

Galatasaray'da son dönemde forma şansı bulmaktan zorlanan Emre Akbaba, eski takımı Alanyaspor'a geri döndü. Dün yeni takımıyla sözleşme imzalayan Emre transferiyle ilgili, "Fatih Terim'den izin istedim. Sağ olsun tekrar buraya geri gelip çıkış yakalamam için bana izin verdi. Bu sezon tekrar kendimi gösterip çıkış yakalamak istiyorum. Burada en doğru adresin Alanya olduğunu düşünüyorum. Burada kendimi rahat hissediyorum" diye konuştu. Emre, Alanya'da Galatasaray'ın efsane isimlerinden Bülent Korkmaz'la birlikte çalışacak. Dün ayrıca Yunus Akgün'ün Adana Demirspor'a yeniden kiralandığı da resmen duyuruldu. Yunus için Galatasaray'a 150 bin euro ödenecek.

GERİ DÖNECEĞİM

Emre Akbaba, Alanya'da yeni bir başlangıç yapmak istediğini söyledi. Başarılı oyuncu, "Hedefim kalıcı olmaktı ama bu yıl (Galatasaray'da) transfer de çok oldu. Oynamak istediğim için böyle bir karar aldım. Hedefim, Alanyaspor'da iyi oynayıp tekrar geri dönmek" dedi.