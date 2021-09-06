Son dakika Galatasaray haberleri | Emre Akbaba Alanyaspor'da!

Galatasaray'da bu sezonun kadrosunda düşünülmeyen ve ismi UEFA'ya bildirilen listede de yer almayan Emre Akbaba, takımdan ayrıldı. Sarı kırmızılıların 2018 yılında Alanyaspor'dan 4 milyon Euro'ya transfer ettiği Akbaba, eski takımına geri döndü.

Alanyaspor, transferi resmen duyurdu.

İmzanın ardından konuşan Emre Akbaba, "Alanyaspor ile güzel bir geçmişim var. Burada şampiyonluk yaşadım. İnanılmaz şeyler yaşadım. Alanyaspor zaten benim ailem gibi." dedi.



Galatasaray için de bir veda mesajı yayınlayan Emre Akbaba'nın paylaşımı şöyle;



