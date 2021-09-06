Son dakika Galatasaray transfer haberi: Gedson Fernandes'te geri sayım! Bugün yeni teklif yapılacak

Cimbom, Gedson Fernandes için ısrarcı olmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı yönetim, transfer gündeminde uzun zamandır yer alan Portekizli yıldız için bugün bir hamle daha yapacak. Galatasaray'ın Benfica'ya bonuslarla birlikte 10 milyon euro önereceği öğrenildi. Türkiye'de transfer dönemi çarşamba gecesi kapanacak.

Galatasaray'ın Başkan Burak Elmas'ın bizzat yönettiği Gedson transferimde mutlu sona ulaşmasına kesin gözle bakılıyor. Fatih Terim'in de oyuncu için Benfica Başkanı Rui Costa ile temaslarını sürdürdüğü öğrenildi. Oyuncunun Galatasaray'da forma giymek istemesi de bu transferin gerçekleşme ihtimalini artırıyor.