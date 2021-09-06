Haberler Galatasaray Galatasaray'da İrfan Can Eğribayat transferi için Burak Elmas özel görüşecek!

Galatasaray'da İrfan Can Eğribayat transferi için Burak Elmas özel görüşecek!

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Fatih Terim’in ısrarla yerli kaleci istemesi sonrası Başkan Burak Elmas 6 Eylül Pazartesi günü Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ile görüşecek. İrfan Can Eğribayat için pazarlıklar resmen başlayacak. Son iki sezondaki performansıyla dikkatleri çeken İrfan Can, Galatasaray'a gelmeyi çok istiyor. | GS haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2021 Pazartesi 06:50
Galatasaray'da İrfan Can Eğribayat transferi için Burak Elmas özel görüşecek!

Muslera'nın sezona kötü başlaması ve yeni yabancı kuralı sonrası Galatasaray'da yerli kaleci arayışları sürüyor. Teknik direktör Fatih Terim'in bu konudaki ısrarı nedeniyle Sarı-Kırmızılı yönetim düğmeye bastı. Başkan Burak Elmas'ın İrfan Can Eğribayat'ın transferi için 6 Eylül Pazartesi günü Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'le görüşeceği öğrenildi.

Galatasaray'da İrfan Can Eğribayat transferi için Burak Elmas özel görüşecek!

Takvim'in haberine göre İzmir kulübü, genç kalecinin fiyatını 4 milyon Euro olarak belirledi. Galatasaray'ın ise ilk teklifinin 2 milyon Euro olacağı ifade ediliyor. İrfan Can'ın İstanbul'a gelme isteği nedeniyle tarafların orta yolu bularak 8 Eylül'e kadar anlaşmayı sağlaması bekleniyor.

SON DAKİKA