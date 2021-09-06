Galatasaray'da İrfan Can Eğribayat transferi için Burak Elmas özel görüşecek!

Muslera'nın sezona kötü başlaması ve yeni yabancı kuralı sonrası Galatasaray 'da yerli kaleci arayışları sürüyor. Teknik direktör Fatih Terim 'in bu konudaki ısrarı nedeniyle Sarı-Kırmızılı yönetim düğmeye bastı. Başkan Burak Elmas 'ın İrfan Can Eğribayat'ın transferi için 6 Eylül Pazartesi günü Göztepe Başkanı Mehmet Sepil 'le görüşeceği öğrenildi.

Takvim'in haberine göre İzmir kulübü, genç kalecinin fiyatını 4 milyon Euro olarak belirledi. Galatasaray'ın ise ilk teklifinin 2 milyon Euro olacağı ifade ediliyor. İrfan Can'ın İstanbul'a gelme isteği nedeniyle tarafların orta yolu bularak 8 Eylül'e kadar anlaşmayı sağlaması bekleniyor.