Başvuru yapıldı

Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, "Galatasaray tüm branşlarda olduğu gibi kadın futbolunda da şampiyonluğu hedefliyor" dedi. Takımın başına Nurcan Çelik'i getirdiklerini ifade eden Epözdemir, "TFF'ye başvuruyu yaptık Süper Lig ya da alt ligde lige başlama yönünde UEFA'dan gelecek karara göre lige başlayacağız" diye konuştu.
BaşkanYardımcısı Rezan Epözdemir, "Galatasaray tüm branşlarda olduğu gibi kadın futbolunda da şampiyonluğu hedefliyor" dedi. Takımın başına Nurcan Çelik'i getirdiklerini ifade eden Epözdemir, "TFF'ye başvuruyu yaptık Süper Lig ya da alt ligde lige başlama yönünde UEFA'dan gelecek karara göre lige başlayacağız" diye konuştu.